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Культура и отдых

Сёстры Аверины привезут в Нижний Новгород театрализованное шоу "Лебединое озеро"

12 ноября 2023 11:42  [105] Культура и отдых

Фото: соцсети Арины Авериной

Прославленные гимнастки Арина и Дина Аверины примут участие в театрально-художественном шоу "Лебединое озеро" в Нижнем Новгороде. Как сообщает ТАСС, информацию об этом озвучила Арина Аверина на лекции для юных гимнасток "Путь к успеху", которая прошла в павильоне "Газпрома" на выставке-форуме "Россия".

"16 и 17 декабря мы будем в Нижнем Новгороде на нашем шоу. У нас будет театрально-художественное шоу "Лебединое озеро". Я белый лебедь, Дина - чёрный. Совместно коллаборация с балетом", - рассказала подробности Арина Аверина.

На какой именно площадке будет проводиться шоу, пока не раскрывается.

Напомним, в сентябре Арина и Дина Аверины провели автограф-сессию перед матчем хоккейного клуба "Торпедо" против подмосковного "Витязя", а также открыли матч символическим вбрасыванием.

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Теги:
Гимнастика Театр
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