Бюджет Дзержинска на 2023 год увеличен на 229 млн рублей Экономика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Бюджет города Дзержинска на 2023 год увеличен на 229 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Думы Дзержинска.

В соответствии с изменениями в 2023 году доходная и расходная части казны выросли еще на 229,64 млн рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 224 млн рублей и безвозмездных поступлений в объеме 5,6 млн рублей.

Все предложенные изменения в бюджет Дзержинска на 2023 год несут социально ориентированный характер.

"Конец года - это время не только для оценки финансовых результатов, но и период, когда можно успеть закончить важные проекты. Для подобных целей Дзержинску дополнительно выделяется областное финансирование, которое мы обязаны принять, утвердить и добавить своё муниципальное софинансирование. Благодаря сегодняшним изменениям в бюджет, на футбольном поле стадионе "Химик" поменяют искусственное покрытие", - сказала председатель комитета по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике Нина Аранович.

Гордума одобрила предложения администрации Дзержинска о направлении средств бюджета на строительство нового бассейна "Капролактамовец" и ремонт спортивных и образовательных учреждений города.

"В рамках обсуждения проекта бюджета были внесены очень важные для города изменения. Это софинансирование за счет средств местного бюджета областных субсидий на замену искусственного покрытия футбольного поля на стадионе "Химик". Также предусмотрены расходы на капитальный ремонт в молодежных центрах. В 2024 году на их ремонт планируется получение субсидий из федерального бюджета в рамках грантового конкурса «Регион для молодых». Я благодарен депутатам, которые оперативно и своевременно отреагировали на обстоятельства и поддержали изменения в бюджет", - отметил заместитель главы Дзержинска Сергей Федоров.

Напомним, 15 ноября в Думу города Дзержинска был внесен проект бюджета города 2024 год и плановый период до 2026 года.