Метели, мороз и барическая "яма" ожидаются на неделе в Нижегородской области Общество

Фото: Светлана Шуга

Приближаясь к своей заключительной трети, ноябрь в Нижегородской области, как и в большинстве регионов России, свернул на зимние рельсы. Температура воздуха опустилась даже ниже климатической нормы. На этой неделе зима только укрепит свои позиции: в начале и в конце семидневки прогнозируются сильные снегопады.

Сегодня днём ожидается переменная облачность, столбики термометров покажут -6..-8°, ветер северо-восточный, умеренный - до 4 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы, но к вечеру опустится до 739-741 мм рт.ст. Во второй половине дня пойдёт небольшой снег, который к вечеру усилится - и будет вьюжить до сутра.

21 ноября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, местами прогнозируется туман. Днём -4..-6°, ночью до -8°, ветер северный, умеренный.

В среду и четверг морозы окрепнут: днём до -9..-10°, сквозь облака может проглянуть солнце; ночью до -11°.

В конце недели метеорологи предсказывают так называемую барическую "яму": атмосферное давление в пятницу и субботу опустится до 727 мм рт.ст., снова пойдёт сильный снег.

В субботу и воскресенье морозы ослабнут до -3...-5°.