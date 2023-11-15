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Сильный снегопад ожидается в Нижегородской области вечером 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, метель сохранится до утра 21 ноября.
В связи с этим повышается вероятность ДТП, нарушения работы коммунальных служб, обрушения слабоукрепленных конструкций из-за повышенной снеговой нагрузки.
Нижегородцам рекомендуется держаться вдали от стен зданий, ограничить использование личных автомобилей.
Ранее в МЧС напомнили, что нижегородцы должны контролировать электроприборы и печное отопление в связи с наступившими холодами.
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