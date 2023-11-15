Более 20 случаев травмирования пассажиров произошло в метро Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

23 случая травмирования пассажиров произошло в метро Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на МП "Нижегородское метро".

Согласно информации, все эти случаи произошли по неосторожности пассажиров. Смертельных случаев не было.

Также в нижегородском метро сообщили, что пассажиры чаще всего забывают в вагонах пакеты с личными вещами и едой, детские игрушки, банковские и транспортные карты, сотовые телефоны и сезонные вещи.

Ранее сообщалось, что восемь аварий с маломерными судами произошло на реках Нижегородской области с начала года.