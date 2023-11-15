Более 20 случаев травмирования пассажиров произошло в метро Нижнего Новгорода

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23 случая травмирования пассажиров произошло в метро Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на МП "Нижегородское метро".
Согласно информации, все эти случаи произошли по неосторожности пассажиров. Смертельных случаев не было.
Также в нижегородском метро сообщили, что пассажиры чаще всего забывают в вагонах пакеты с личными вещами и едой, детские игрушки, банковские и транспортные карты, сотовые телефоны и сезонные вещи.
Ранее сообщалось, что восемь аварий с маломерными судами произошло на реках Нижегородской области с начала года.
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