Синоптики обещают россиянам умеренно тёплую зиму

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Наступающая зима в России обещает быть тёплой. В частности, температура в Европейской части страны будет держаться около и выше нормы. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Специалист пояснил, что определяющим фактором для поворота в сторону потепления станет природное явление под названием Эль-Ниньо.
Это процесс, при котором экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного примерно на 3°. В результате от океана в атмосферу передаётся большое количество акваториального тропического тепла. Именно это тепло определяет глобальную высокую температуру.
Также существует процесс, при котором вода становится холоднее обычного, - он называется Ла-Нинья.
Вильфанд добавил, что такие события происходят с периодичностью от 2 до 7 лет.
"При этом погода будет очень изменчивая, как в ноябре, когда была очень тёплая, октябрьская погода, а сейчас она январская. Вот такие перепады будут очень частые в течение зимы при среднем показателе температуры около и выше нормы, то есть ожидается не холодная зима", — подытожил метеоролог.
Напомним, на этой неделе в Нижегородской области зима только укрепит свои позиции: в начале и в конце семидневки прогнозируются морозы до -10...-11° и сильные снегопады.
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