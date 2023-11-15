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Общество

Синоптики обещают россиянам умеренно тёплую зиму

20 ноября 2023 18:53  [111] Общество

Фото: Светлана Шуга

Наступающая зима в России обещает быть тёплой. В частности, температура в Европейской части страны будет держаться около и выше нормы. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист пояснил, что определяющим фактором для поворота в сторону потепления станет природное явление под названием Эль-Ниньо.

Это процесс, при котором экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного примерно на 3°. В результате от океана в атмосферу передаётся большое количество акваториального тропического тепла. Именно это тепло определяет глобальную высокую температуру.

Также существует процесс, при котором вода становится холоднее обычного, - он называется  Ла-Нинья.

Вильфанд добавил, что такие события происходят с периодичностью от 2 до 7 лет.

"При этом погода будет очень изменчивая, как в ноябре, когда была очень тёплая, октябрьская погода, а сейчас она январская. Вот такие перепады будут очень частые в течение зимы при среднем показателе температуры около и выше нормы, то есть ожидается не холодная зима", — подытожил метеоролог.

Напомним, на этой неделе в Нижегородской области зима только укрепит свои позиции: в начале и в конце семидневки прогнозируются морозы до -10...-11° и сильные снегопады.

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Теги:
зима Погода Прогноз
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