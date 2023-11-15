Павловская ЦРБ получила более 160 единиц оборудования для реабилитации

Фото:
Павловская ЦРБ получила более 160 единиц оборудования для медицинской реабилитации в рамках реализации программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Нижегородской области". Об сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Согласно информации, новая техника введена в эксплуатацию в отделении медицинской реабилитации стационара больницы. На ее закупку из федерального бюджета было выделено более 50 млн рублей.
В частности, в больнице появились устройство психофизиологического тестирования, акустическая система для коррекции психосоматического состояния пациентов, медицинский велоэргометр для измерений физической нагрузки, электромагнитный транскраниальный стимулятор для лечения клинической депрессии и другая аппаратура.
С помощью этого оборудования пациенты заново обучаются навыкам бытового самообслуживания, восстанавливают трудовые функции. Также им оказывается психологическая поддержка.
Ранее сообщалось, что цифровой рентгенодиагностический аппарат установили в городской больнице №1 Арзамаса.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+