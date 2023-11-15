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Общество

Павловская ЦРБ получила более 160 единиц оборудования для реабилитации

20 ноября 2023 17:31  [91] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Павловская ЦРБ получила более 160 единиц оборудования для медицинской реабилитации в рамках реализации программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Нижегородской области". Об сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Согласно информации, новая техника введена в эксплуатацию в отделении медицинской реабилитации стационара больницы. На ее закупку из федерального бюджета было выделено более 50 млн рублей.

В частности, в больнице появились устройство психофизиологического тестирования, акустическая система для коррекции психосоматического состояния пациентов, медицинский велоэргометр для измерений физической нагрузки, электромагнитный транскраниальный стимулятор для лечения клинической депрессии и другая аппаратура.

С помощью этого оборудования пациенты заново обучаются навыкам бытового самообслуживания, восстанавливают трудовые функции. Также им оказывается психологическая поддержка.

Ранее сообщалось, что цифровой рентгенодиагностический аппарат установили в городской больнице №1 Арзамаса.

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Теги:
Здравоохранение Павловский район
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