Количество занимающихся спортом детей с ОВЗ в Нижнем Новгороде выросло в два раза Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Количество занимающихся спортом детей с ограниченными возможностями здоровья в нижегородских спортивных школах выросло в два раза. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, это стало возможно благодаря открытию новых отделений по адаптивным видам спорта.

Так, в спортшколе "Радий" открылись пилотные группы по адаптивному баскетболу, футболу и плаванию, в ДС "Юность" - группы по следж-хоккею, специальному хоккею, бочча, настольному теннису и флорболу. В 2022 году в спортивных школах №12 и "Олимп" были организованы отделения для детей с нарушением слуха по спортивному ориентированию и паралимпийскому голболу.

Также в октябре в спортивной школе №17 имени А.Ф.Лазаренко открылось отделение по шашкам для слабовидящих людей.

Ранее сообщалось, что финансирование выездов нижегородских спортсменов на соревнования увеличили втрое.