Нетрезвый водитель разбился насмерть в Борском районе Происшествия

Нетрезвый водитель автомобиля "Лада Калина" разбился насмерть в Борском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП произошло на 29 км автодороги "Бор – Валки – Макарьево".

Там мужчина 1976 года рождения, управляя отечественным авто в состоянии алкогольного опьянения, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате водитель скончался на месте от полученных травм.

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Воскресенском округе.

Двойное ДТП на одном пешеходном переходе произошло в Лысковском районе.