Нетрезвый водитель разбился насмерть в Борском районе

Нетрезвый водитель автомобиля "Лада Калина" разбился насмерть в Борском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Нижегородской области.
Согласно информации, ДТП произошло на 29 км автодороги "Бор – Валки – Макарьево".
Там мужчина 1976 года рождения, управляя отечественным авто в состоянии алкогольного опьянения, съехал с дороги и врезался в дерево.
В результате водитель скончался на месте от полученных травм.
Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Воскресенском округе.
Двойное ДТП на одном пешеходном переходе произошло в Лысковском районе.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+