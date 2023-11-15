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Общество

Глеб Никитин доложил президенту о состоянии пассажирского транспорта в регионе

21 ноября 2023 09:49  [164] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин накануне принял участие в церемонии вручения муниципалитетам автобусов для обновления пассажирского транспорта, которая состоялась на площадке Павловского автобусного завода. В формате видеоконференции приёмку провёл президент России Владимир Путин.

Мероприятие было приурочено к Дню работника транспорта, который отмечается 20 ноября.

В своём выступлении Глеб Никитин подчеркнул, что именно Павловский автобусный и Горьковский автомобильный заводы обеспечат около 65% поставок по программе обновления подвижного состава, которая реализуется по поручению главы государства за счёт средств специальных казначейских кредитов. Программа входит в нацпроект "Безопасные качественные дороги".

Губернатор уточнил, что для региона будет закуплено 306 новых автобусов.

"При этом целенаправленно поставляем технику не в областной центр, а для обслуживания маршрутов в малых городах и на сельских территориях. Такие населённые пункты нужно поддерживать, обновляя транспорт в первую очередь, поскольку там у нас самый высокий износ подвижного состава – более 85%", - сказал Глеб Никитин.

Первые 47 автобусов переданы перевозчикам и уже 21 ноября выйдут на востребованные маршруты в Богородском и Городецком муниципальных округах, на Бору и в Арзамасе.

До конца ноября в муниципалитеты будет передано в общей сложности 80 новых машин, что позволит обновить более 10% всех автобусов Нижегородской области.

Как уточнили в Минтрансе Нижегородской области, в Богородском районе 12 новых автобусов выйдут на маршруты № 206 и 232; в Городецком – 14 машин на маршруты № 1А, 6, 101, 102, 103, 105, 114 и 317; в Арзамасе – 11 автобусов на маршруты № 1, 4, 8, 118 и 122; на Бору – 10 машин на маршруты № 222 и 229.

Глеб Никитин добавил, что в рамках федеральной программы по модернизации городского электротранспорта регион также закупает новые трамваи и электробусы, которые производятся в Ворсме на совместном российско-белорусском предприятии "Нижэкотранс".

Губернатор Нижегородской области поблагодарил президента РФ за поддержку программ обновления общественного транспорта, а также поздравил всех работников транспортной отрасли с профессиональным праздником.

Ранее сообщалось, что на закупку автобусов для Нижегородской области направлено около 1,6 млрд рублей.

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Теги:
Глеб Никитин Общественный транспорт Транспорт
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