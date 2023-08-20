Почти 1,6 млрд рублей направят на закупку автобусов для Нижегородской области Экономика

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Почти 1,6 млрд рублей направят на закупку автобусов для Нижегородской области в счет специального казначейского кредита. Об этом стало известно по итогам заседания комитета по бюджету и налогам Заксобрания региона.

Помимо этого, еще почти 1,7 млрд рублей будет распределено на капремонт и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в связи с увеличением ассигнований дорожного фонда.

Еще 300 млн рублей по предложению правительства региона планируется направить на нужды нижегородских предприятий, осуществляющих в настоящее время модернизацию и расширение производств, а также на софинансирование муниципальных программ поддержки предпринимательства.

На возмещение части затрат организациям агропромышленного комплекса будет выделено 355,1 млн рублей. Порядка 120 млн рублей пойдет на финансирование дополнительных объемов высокотехнологичной медицинской помощи Специализированной кардиохирургической клинической больнице им. Академика Б.А. Королева.

"В августе закладываем в бюджет очень внушительную сумму на транспорт и дороги. Более 1,6 млрд рублей – на обновление подвижного состава по механизму специальных казначейских кредитов. Более 30 муниципалитетов получат более 300 автобусов. Примерно 80% - для муниципальных перевозок, около 20% - для межрайонных маршрутов. 1,7 млрд рублей пойдет на капремонт и ремонт автодорог регионального и межмуниципального значения – в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Уренском муниципальном округе", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Налоговые поступления в областной бюджет продолжают расти, это позволяет нам направлять дополнительные средства на приоритетные социально значимые цели. С учетом предлагаемых изменений рекомендуем принять проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" в двух чтениях на заседании Законодательного Собрания 31 августа", - отметил заместитель председателя комитета регионального парламента по бюджету и налогам Дмитрий Колыванов.

Ранее сообщалось, что очередной транш федерального кредита на капремонт и строительство дорог поступил в Нижегородскую область.

Также напомним, что Фонд развития территорий РФ в сентябре дополнительно выделит Нижегородской области 451,54 млн рублей на завершение строительства двух домов в Нижнем Новгороде.