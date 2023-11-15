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Архсовет согласовал концепцию площадки КРТ в районе Московского шоссе в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, площадка располагается в границах улицы Березовской, проспекта Героев и Московского шоссе.
Проект был разработан ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области" по заказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций региона.
По итогам заседания члены Архитектурного совета одобрили объемно-планировочное решение мастер-плана комплексного развития территории.
Ранее был опубликован мастер-план комплексного развития территории в границах улиц Янки Купалы, Южное шоссе, Коломенская и Лескова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода .
Также напомним, что Архсовет согласовал концепцию площадки КРТ в районе площади Сенной.
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