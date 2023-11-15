Ёлочные базары в Нижнем Новгороде планируется открыть во второй половине декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ёлочные базары в Нижнем Новгороде планируется открыть во второй половине декабря. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на департамент развития предпринимательства и инвестиций мэрии.

Согласно информации, торговые площадки с натуральными елями, хвойным лапником и ёлочными украшениями появятся в Московском, Канавинском, Автозаводском, Советском, Приокском и Нижегородском районах.

Сроки размещения и конкретные адреса станут известны позднее.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю ель установят на площади Минина и Пожарского к 10 декабря.