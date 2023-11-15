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Ёлочные базары в Нижнем Новгороде планируется открыть во второй половине декабря. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на департамент развития предпринимательства и инвестиций мэрии.
Согласно информации, торговые площадки с натуральными елями, хвойным лапником и ёлочными украшениями появятся в Московском, Канавинском, Автозаводском, Советском, Приокском и Нижегородском районах.
Сроки размещения и конкретные адреса станут известны позднее.
Ранее сообщалось, что главную новогоднюю ель установят на площади Минина и Пожарского к 10 декабря.
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