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Общество

Ёлочные базары в Нижнем Новгороде планируется открыть во второй половине декабря

21 ноября 2023 10:52  [63] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ёлочные базары в Нижнем Новгороде планируется открыть во второй половине декабря. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на департамент развития предпринимательства и инвестиций мэрии.

Согласно информации, торговые площадки с натуральными елями, хвойным лапником и ёлочными украшениями появятся в Московском, Канавинском, Автозаводском, Советском, Приокском и Нижегородском районах.

Сроки размещения и конкретные адреса станут известны позднее.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю ель установят на площади Минина и Пожарского к 10 декабря.

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Теги:
Новый год Праздники Торговля
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