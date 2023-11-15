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Бизнес

Конкурс "Энергия профессионалов-2023" стартовал в "ТНС энерго"

21 ноября 2023 11:06  [74] Бизнес

В компаниях Группы "ТНС энерго" объявлен второй конкурс профессионального мастерства "Энергия профессионалов". В нем принимают участие сотрудники всех 10 региональных энергосбытовых компаний "ТНС энерго" – а это около семи тысяч человек. 

Самый масштабный профессиональный конкурс холдинга проводится в нескольких номинациях:

"Талант Непревзойденного Сотрудничества" (среди работников и подразделений дочерних обществ),

"Точка Наблюдения Сервиса" (среди дочерних обществ),

"Территория Наивысшего Совершенства" (среди дочерних обществ). 

Победители и призеры будут определены на основе выбора абонентов, которым предложено оценить качество обслуживания, внешний вид представительств и Центров обслуживания, компетентность сотрудников, онлайн-сервисы и другие критерии. 

Уважаемые потребители, помогите сделать нашу работу лучше – заполните в личном кабинете анкеты, оценивающие работу энергетиков, до 10 декабря 2022 года. Ссылки на сервис доступны во всех подразделениях компании. 

"Системный подход к качеству обслуживания и непрерывная работа по его повышению – одни из основных приоритетов Группы компаний "ТНС энерго", – отмечает генеральный директор ПАО ГК "ТНС энерго" Елена Стельнова. – Нам важно получить обратную связь от наших абонентов, узнать об их потребностях и пожеланиях, чтобы продолжать совершенствовать механизмы взаимодействия с ними и внедрять новые успешные практики".   

На основе нескольких рейтингов будет сформирован итоговый рейтинг конкурса профмастерства. Результаты состязания будут подведены в преддверии Дня энергетика.

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Теги:
ТНС Энерго
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