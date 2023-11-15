Около 670 единиц спецтехники убирало снег в Нижнем Новгороде сегодня ночью

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал о работах по уборке снега после прошедшего снегопада.
Согласно информации, в Нижнем Новгороде вчера вечером и ночью выпало около 12 см снега.
Всего в уборке было задействовано около 670 единиц спецтехники и более 3 800 рабочих. В частности, проезжую часть к началу рабочего дня чистили автопоезда, что позволило избежать серьезных пробок утром.
Рабочие делали акцент на уборке тротуаров, остановок, лестниц и дворов.
"Работать еще есть над чем. Привлекаем к контролю АТИ. Продолжаем работать, сегодня снова снег", - подчеркнул Юрий Шалабаев.
Напомним, в течение всей недели в Нижегородской области ожидаются сильные снегопады.
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