Около 670 единиц спецтехники убирало снег в Нижнем Новгороде сегодня ночью Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал о работах по уборке снега после прошедшего снегопада.

Согласно информации, в Нижнем Новгороде вчера вечером и ночью выпало около 12 см снега.

Всего в уборке было задействовано около 670 единиц спецтехники и более 3 800 рабочих. В частности, проезжую часть к началу рабочего дня чистили автопоезда, что позволило избежать серьезных пробок утром.

Рабочие делали акцент на уборке тротуаров, остановок, лестниц и дворов.

"Работать еще есть над чем. Привлекаем к контролю АТИ. Продолжаем работать, сегодня снова снег", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Напомним, в течение всей недели в Нижегородской области ожидаются сильные снегопады.