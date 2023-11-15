Нижегородцам расскажут о защите от мошенников при псевдорозыгрышах Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Вебинар "Фальшивые лотереи и розыгрыши: как распознать мошенничество и не стать жертвой" пройдет в 11:00 24 ноября в рамках проекта "Перезвони сам". Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Согласно информации, в ходе мероприятия представители МВД, Роскачества и "Столото" расскажут об этой мошеннической схеме, а также о регулировании государственных лотерей.

Посмотреть трансляцию можно в соцсети "ВКонтакте".

Также доступно очное участие в мероприятии (г. Москва). Регистрация доступна на портале проекта "Перезвони сам".

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать нижегородцев под видом сотрудников сотовых операторов.