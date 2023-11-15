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Нижегородцам расскажут о защите от мошенников при псевдорозыгрышах

21 ноября 2023 12:49  [32] Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Вебинар "Фальшивые лотереи и розыгрыши: как распознать мошенничество и не стать жертвой" пройдет в 11:00 24 ноября в рамках проекта "Перезвони сам". Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Согласно информации, в ходе мероприятия представители МВД, Роскачества и "Столото" расскажут об этой мошеннической схеме, а также о регулировании государственных лотерей.

Посмотреть трансляцию можно в соцсети "ВКонтакте".

Также доступно очное участие в мероприятии (г. Москва). Регистрация доступна на портале проекта "Перезвони сам".

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать нижегородцев под видом сотрудников сотовых операторов.

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Теги:
Лотереи МВД Мошенничество
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