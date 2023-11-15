Всероссийская школа НЦФМ по искусственному интеллекту открылась в Сарове Общество

Фото: НЦФМ

Всероссийская школа НЦФМ по искусственному интеллекту и большим данным открылась в Сарове. Об этом сообщили в Национальном центре физики и математики.

Согласно информации, в течение пяти дней более 100 студентов и молодых ученых ознакомятся с последними разработками в области искусственного интеллекта и больших данных в технических, промышленных, природных и социальных системах.

Проекты НЦФМ, связанные с развитием систем искусственного интеллекта, представил научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, директор Института теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ, сопредседатель направления НЦФМ "Искусственный интеллект и большие данные в технических, промышленных, природных и социальных системах" Вячеслав Соловьев.

По его словам, сейчас ИИ помогает ученым строить сетки для производственных расчетов, в которых используются уже миллиарды счетных ячеек. Также идет работа над проектом фотонной вычислительной машины, которая поможет обучать нейронные сети в масштабе реального времени.

Сопредседатель направлений НЦФМ "Национальный центр исследования архитектур суперкомпьютеров" и "Искусственный интеллект и большие данные в технических, промышленных, природных и социальных системах" Игорь Каляев отметил три направления развития искусственного интеллекта в рамках научной программы НЦФМ. Первое из них - создание мемристоров – пассивных электрических элементов в электронике.

"По принципу действия это похоже на нейроны головного мозга, которые тоже запоминают входящее воздействие, накапливают его эффект и таким образом адаптируются к внешней среде. Использование мемристоров позволяет нам в потенциале создавать принципиально новые, "мозгоподобные" вычислительные структуры", - сказал Игорь Каляев.

Второе направление связано с прогнозированием работы жизненного цикла технических и промышленных систем для минимизации ошибок. "От предсказания природных катастроф, социальных всплесков до прогнозов относительно биржевых котировок акций компаний", – отметил ученый.

Третье направление связано с развитием профилактической медицины. "Цифровой профиль здоровья человека" позволит предсказывать различные заболевания. Внедрить эту разработку планируется в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Росатом актуализировал план развития Национального центра физики и математики в Сарове.