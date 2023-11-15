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Льготы по оплате проезда введут на нижегородском автобусном маршруте №370. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, льготы на маршруте "Станция метро "Автозаводская" - ТЦ "Мега" - поселок Селекционная станция" появятся уже на следующей неделе.
Также введение льгот в ближайшее время запланировано на маршрутах №372 "ЖК "Окский берег– станция метро "Пролетарская" и № 109 "Кстово Автостанция – Нижний Новгород – Зеленый город Санаторий ВЦСПС - Автовокзал "Щербинки".
Ранее сообщалось, что тарифы в автобусах Нижний Новгород - Бор повысят с 10 декабря.
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