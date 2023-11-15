Выставка "Из истории музыкальной жизни Старого Нижнего" открылась в Пакгаузах

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Фотовыставка "Из истории музыкальной жизни Старого Нижнего" открылась в концертном пакгаузе на Стрелке. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Согласно информации, на выставке представлены архивные фотографии, связанные с историей музыки в Нижегородской области.
Например, можно увидеть фотографии Федора Шаляпина и сестер Булычевых, здания Народного дома и Нижегородского Николаевского театра.
В честь открытия экспозиции в зале пакгаузов состоялся камерный концерт, зрителями которого стали ученики нижегородских музыкальных школ, их родители и преподаватели.
Фотовыставка будет работать в фойе концертного пакгауза до середины января 2024 года.
Ранее сообщалось, что выставка старинных изображений Нижнего Новгорода открылась в Русском музее фотографии.
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