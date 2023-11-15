Выставка "Из истории музыкальной жизни Старого Нижнего" открылась в Пакгаузах Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фотовыставка "Из истории музыкальной жизни Старого Нижнего" открылась в концертном пакгаузе на Стрелке. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, на выставке представлены архивные фотографии, связанные с историей музыки в Нижегородской области.

Например, можно увидеть фотографии Федора Шаляпина и сестер Булычевых, здания Народного дома и Нижегородского Николаевского театра.

В честь открытия экспозиции в зале пакгаузов состоялся камерный концерт, зрителями которого стали ученики нижегородских музыкальных школ, их родители и преподаватели.

Фотовыставка будет работать в фойе концертного пакгауза до середины января 2024 года.

Ранее сообщалось, что выставка старинных изображений Нижнего Новгорода открылась в Русском музее фотографии.