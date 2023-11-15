ЦИК предупредил о старте работы по дискредитации выборов президента России Политика

Работа по дискредитации предстоящих выборов президента России уже стартовала. Об этом предупредила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на конференции "Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы", которая прошла в МГУ имени Ломоносова.

Напомним, что выборы главы государства должны состояться в марте 2024 года, и их уже пытаются дискредитировать, используя некоторых покинувших Россию граждан.

Памфилова указала, что не хотела бы осуждать тех людей, кто уехал за границу, и при этом не поливает грязью родную страну.

Но она назвала подонками тех, кто не просто уехал, а начал отрабатывать "свои жалкие копейки" и занимается формированием базы для срыва выборов президента России.

"И уже работают и там, и здесь. Ждуны осевшие не спят, просто затаились", — цитирует слова председателя Центризбиркома телеканал "360".

Стоит отметить, что действующий президент Владимир Путин пока не объявил, будет ли он баллотироваться на новый срок.

Ранее были утверждены поправки в закон о выборах президента РФ. Так, например, в законе указывается, что фото и видеосъемку на избирательных участках и в помещениях для голосования смогут проводить только аккредитованные журналисты. Притом они будут обязаны следить за соблюдением тайны голосования и сохранением конфиденциальности персональных данных.