Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
21 ноября 2023 15:42  [151] ЦИК предупредил о старте работы по дискредитации выборов президента России
20 ноября 2023 18:03  [757] Нижегородец Алексей Алехин возглавил департамент цифрового развития Минобра РФ
17 ноября 2023 19:03  [1847] Эксперт-мониторинг событий с 10 по 17 ноября 2023 года от АНО "Минин-центр"
15 ноября 2023 18:34  [643] Трое нижегородских политиков избраны в президиум ассоциации развития МСУ
15 ноября 2023 16:25  [984] Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 09:10  [707] Глеб Никитин возглавил нижегородскую делегацию на международной выставке в Китае
14 ноября 2023 14:13  [719] Александр Кулагин покидает пост главы Ленинского района Нижнего Новгорода
14 ноября 2023 13:44  [528] Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России
14 ноября 2023 12:20  [472] Гордума Сарова и Городской совет Энергодара договорились о сотрудничестве
10 ноября 2023 19:06  [1352] Эксперт-мониторинг событий с 3 по 10 ноября 2023 года от АНО "Минин-центр"
Политика

ЦИК предупредил о старте работы по дискредитации выборов президента России

21 ноября 2023 15:42  [151] Политика

Работа по дискредитации предстоящих выборов президента России уже стартовала. Об этом предупредила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на конференции "Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы", которая прошла в МГУ имени Ломоносова.

Напомним, что выборы главы государства должны состояться в марте 2024 года, и их уже пытаются дискредитировать, используя некоторых покинувших Россию граждан.

Памфилова указала, что не хотела бы осуждать тех людей, кто уехал за границу, и при этом не поливает грязью родную страну.

Но она назвала подонками тех, кто не просто уехал, а начал отрабатывать "свои жалкие копейки" и занимается формированием базы для срыва выборов президента России.

"И уже работают и там, и здесь. Ждуны осевшие не спят, просто затаились", — цитирует слова председателя Центризбиркома телеканал "360".

Стоит отметить, что действующий президент Владимир Путин пока не объявил, будет ли он баллотироваться на новый срок.

Ранее были утверждены поправки в закон о выборах президента РФ. Так, например, в законе указывается, что фото и видеосъемку на избирательных участках и в помещениях для голосования смогут проводить только аккредитованные журналисты. Притом они будут обязаны следить за соблюдением тайны голосования и сохранением конфиденциальности персональных данных.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы ЦИК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph