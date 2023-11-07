Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России

Владимир Путин 14 ноября подписал закон, уточняющий некоторые положения о процедуре проведения выборов президента страны. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно информации, корректировки внесены в закон "О выборах президента Российской Федерации".
В законе указывается, что фото и видеосъемку на избирательных участках и в помещениях для голосования смогут проводить только аккредитованные журналисты.
Притом журналисты будут обязаны следить за соблюдением тайны голосования и сохранением конфиденциальности персональных данных.
Ограничения введены и на съёмку на избирательных участках в воинских частях. Её разрешат проводить исключительно представителям аккредитованных СМИ, с обязательным согласованием у командира части.
Напомним, Госдума приняла данный закон 25 октября, Совет Федерации одобрил его 8 ноября. Документ уже опубликован на портале правовой информации и считается вступившим в силу с сегодняшнего дня.
Напомним, с 8 по 10 сентября в Нижегородской области проходили выборы губернатора, а также дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в 23 муниципальных и городских округах.
На выборах главы региона победил действующий губернатор Глеб Никитин. Он набрал 82,82% голосов.
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