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Политика

Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России

14 ноября 2023 13:44  [79] Политика

Владимир Путин 14 ноября подписал закон, уточняющий некоторые положения о процедуре проведения выборов президента страны. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, корректировки внесены в закон "О выборах президента Российской Федерации".

В законе указывается, что фото и видеосъемку на избирательных участках и в помещениях для голосования смогут проводить только аккредитованные журналисты.

Притом журналисты будут обязаны следить за соблюдением тайны голосования и сохранением конфиденциальности персональных данных.

Ограничения введены и на съёмку на избирательных участках в воинских частях. Её разрешат проводить исключительно представителям аккредитованных СМИ, с обязательным согласованием у командира части.

Напомним, Госдума приняла данный закон 25 октября, Совет Федерации одобрил его 8 ноября. Документ уже опубликован на портале правовой информации и считается вступившим в силу с сегодняшнего дня.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Нижегородской области проходили выборы губернатора, а также дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в 23 муниципальных и городских округах.

На выборах главы региона победил действующий губернатор Глеб Никитин. Он набрал 82,82% голосов.

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Теги:
Выборы Законодательство
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