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Уголовное дело о халатности заведено против нижегородского участкового. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, в сентябре 2023 года участковый прибыл на вызов о незаконном проникновении в жилище на улице Баумана в Нижнем Новгороде.
На месте полицейский застал драку между двумя мужчинами, однако в нарушение своих служебных обязанностей не пресек ее. В результате драки один из участников потасовки скончался от полученных травм.
В отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело по статье 293 ч. 1 УК РФ (халатность). Обвиняемый заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что сотрудника нижегородской ДПС задержали за посредничество во взяточничестве.
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