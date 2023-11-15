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Происшествия

Уголовное дело о халатности заведено против нижегородского участкового

21 ноября 2023 16:10  [120] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело о халатности заведено против нижегородского участкового. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в сентябре 2023 года участковый прибыл на вызов о незаконном проникновении в жилище на улице Баумана в Нижнем Новгороде.

На месте полицейский застал драку между двумя мужчинами, однако в нарушение своих служебных обязанностей не пресек ее. В результате драки один из участников потасовки скончался от полученных травм.

В отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело по статье 293 ч. 1 УК РФ (халатность). Обвиняемый заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что сотрудника нижегородской ДПС задержали за посредничество во взяточничестве.

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Теги:
МВД
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