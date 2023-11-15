Уголовное дело о халатности заведено против нижегородского участкового Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело о халатности заведено против нижегородского участкового. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в сентябре 2023 года участковый прибыл на вызов о незаконном проникновении в жилище на улице Баумана в Нижнем Новгороде.

На месте полицейский застал драку между двумя мужчинами, однако в нарушение своих служебных обязанностей не пресек ее. В результате драки один из участников потасовки скончался от полученных травм.

В отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело по статье 293 ч. 1 УК РФ (халатность). Обвиняемый заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что сотрудника нижегородской ДПС задержали за посредничество во взяточничестве.