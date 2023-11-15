Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по численному росту научных кадров Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область вошла в топ-5 регионов с позитивной динамикой роста научных кадров. Такие выводы сделали специалисты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ на основе анализа новых данных Росстата.

Согласно информации, в 2022 году в России численность ученых увеличилась на 7,2 тысяч человек по сравнению с 2021 годом и составила более 669 тысяч человек.

В топ-5 регионов по этому показателю вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области. В этих пяти регионах сосредоточено суммарно 63,8% всей численности персонала, выполняющего исследования и разработки в России.

В частности, в Нижегородской области за 2017–2022 годы численность персонала, занятого исследованиями и разработками, выросла на 2,1 тыс. человек.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что у Нижегородской области есть все возможности для раскрытия научно-технологического потенциала. Так, в регионе действуют Научно-образовательный центр (НОЦ) и инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Квантовая долина", идет строительство IT-кампуса.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 4 место в рейтинге научно-технологического развития.