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Общество

Нижегородская область заняла 4 место в рейтинге научно-технологического развития

23 октября 2023 11:09  [120] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область заняла 4 место в рейтинге регионов России по научно-технологическому развитию в 2022 году, составленном экспертами РИА Новости.

Согласно информации, при составлении рейтинга учитывались 19 показателей, объединенных в четыре группы: человеческие ресурсы и материально-техническая база, задействованные в сфере науки и технологий, масштаб и эффективность научно-технологической деятельности.

Максимально возможный балл для регионов - 100, минимальный - 1.

Нижегородская область по итогам 2022 года набрала 64,27 балла, что позволило региону занять 4 место. В 2021 году область также расположилась на 4 строчке.

Тройка лидеров осталась неизменной. Возглавила рейтинг Москва с 79,66 балла, второе место занял Санкт-Петербург с 72,58 балла, третье - республика Татарстан с 68,03 балла.

На последнем месте, как и в 2021 году, расположилась республика Ингушетия с 8,13 балла. Показатели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не рассчитывались.

Ранее сообщалось, что победителями и призерами Всероссийского хакатона по искусственному интеллекту стали 13 нижегородцев.

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Теги:
Наука Рейтинг Технологии
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