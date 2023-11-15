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Общество

Евгений Люлин: "Жизнь Алексея Талая можно и нужно брать за образец, надеюсь, что студенты после встречи с ним усвоили этот урок"

21 ноября 2023 17:07  [62] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин вместе со всемирно известным мотиватором и паралимпийцем Алексеем Талаем встретился с нижегородскими студентами в Доме народного единства.

Участники встречи говорили о Родине, о вере в себя, о том, что патриотизм является основой непобедимости и фундаментом силы духа.

"Встреча была удивительно теплой, эмоциональной. В глазах людей, когда говорил Алексей, я видел даже слезы. Алексей Талай – удивительный человек, в 16 лет он получил страшные травмы, подорвавшись на мине времен Великой Отечественной войны, но не сдался. Дух захватывало, когда мы слушали его удивительную историю о стойкости и мужестве. Для многих людей он стал настоящим символом жизнелюбия. Алексей рассказал, что с того света его вытащила память о деде. Лежа в больничной палате без малейшего понимания, как жить дальше, он вспоминал, как тот рассказывал про Великую Отечественную Войну, сколько испытаний ему пришлось пройти, чтобы победить", - рассказал Евгений Люлин.

Спикер регионального парламента отметил, что за гражданскую позицию Алексей Талай был объявлен персоной нон-грата в Европе, там, где недавно ему рукоплескали многотысячные залы, а в США против него введены санкции.

"Алексей Талай прошел через боль и отчаяние, был на краю смерти. Он получил высшее образование, построил успешный бизнес, стал членом паралимпийской сборной Беларуси по плаванию, чемпионом мира! Он активно помогает в реабилитации военнослужащих, получивших тяжелые ранения в зоне СВО. Его благотворительный фонд помогает детям Донбасса, доставляет лекарства, продукты, возит их на отдых. А еще он многодетный отец! Жизнь Алексея Талая можно и нужно брать за образец. Надеюсь, студенты, которые слушали его с замиранием сердца, усвоили этот урок", - подчеркнул Евгений Люлин.

Председатель Законодательного Собрания пригласил Алексея Талая погостить в Нижнем Новгороде, чтобы познакомить его с жителями нашего региона, и тот принял приглашение.

Как сообщалось ранее, Евгений Люлин и Татьяна Виноградова обсудили идею создания нового нижегородского гимна.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Паралимпийцы
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