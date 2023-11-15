Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
21 ноября 2023 17:14  [41] Юрий Шалабаев поручил отремонтировать подземные переходы на площади Лядова
21 ноября 2023 17:07  [57] Евгений Люлин: "Жизнь Алексея Талая можно и нужно брать за образец, надеюсь, что студенты после встречи с ним усвоили этот урок"
21 ноября 2023 16:54  [80] Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по численному росту научных кадров
21 ноября 2023 16:25  [109] Участникам проекта "ДоброЛюбов.ЛАБ" НГЛУ вручили сертификаты
21 ноября 2023 15:15  [129] Почти полторы тысячи человек стали участниками школьного фестиваля науки в Выксе
21 ноября 2023 14:52  [134] Депутаты Гордумы обсудили развитие медиапроекта "Дружный Нижний"
21 ноября 2023 14:21  [157] Льготы по оплате проезда введут на нижегородском автобусном маршруте №370
21 ноября 2023 13:23  [170] Всероссийская школа НЦФМ по искусственному интеллекту открылась в Сарове
21 ноября 2023 12:49  [166] Нижегородцам расскажут о защите от мошенников при псевдорозыгрышах
21 ноября 2023 12:35  [184] Роспотребнадзор фиксирует сезонный подъём заболеваемости в Нижегородской области
Общество

Юрий Шалабаев поручил отремонтировать подземные переходы на площади Лядова

21 ноября 2023 17:14  [41] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил состояние подземных переходов на площади Лядова.

Так, было отмечено удовлетворительное состояние перехода со стороны улицы Крупской. Здесь необходимо только поддержание чистоты и локальный ремонт из-за вандалов.

По словам Юрия Шалабаева, почти вся плитка в переходе исписана граффити, а краска уже въелась в поверхность.

"Как ни стараются, очистить плитку до конца не удаётся. Сейчас будем пробовать другие, более серьёзные средства. Если не поможет – искать ещё варианты. Авторы "творений", вам самим-то нравится?", - написал глава города.

Также Юрий Шалабаев поручил главе Советского района Александру Иванова подготовить список ремонтных работ в переходах со стороны проспекта Гагарина. Здесь необходим ремонт ступеней, плитки, освещения и потолочных рустов. Некоторые работы пройдут незамедлительно, а часть будет отложена до наступления подходящей погоды.

Глава города добавил, что с подрядчиком, который в 2020 году сделал ремонт этого перехода, вопрос будет решаться в судебном порядке.

Напомним, в августе в Советском районе отремонтировали подземный пешеходный переход у Дворца спорта.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph