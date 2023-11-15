Юрий Шалабаев поручил отремонтировать подземные переходы на площади Лядова Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил состояние подземных переходов на площади Лядова.

Так, было отмечено удовлетворительное состояние перехода со стороны улицы Крупской. Здесь необходимо только поддержание чистоты и локальный ремонт из-за вандалов.

По словам Юрия Шалабаева, почти вся плитка в переходе исписана граффити, а краска уже въелась в поверхность.

"Как ни стараются, очистить плитку до конца не удаётся. Сейчас будем пробовать другие, более серьёзные средства. Если не поможет – искать ещё варианты. Авторы "творений", вам самим-то нравится?", - написал глава города.

Также Юрий Шалабаев поручил главе Советского района Александру Иванова подготовить список ремонтных работ в переходах со стороны проспекта Гагарина. Здесь необходим ремонт ступеней, плитки, освещения и потолочных рустов. Некоторые работы пройдут незамедлительно, а часть будет отложена до наступления подходящей погоды.

Глава города добавил, что с подрядчиком, который в 2020 году сделал ремонт этого перехода, вопрос будет решаться в судебном порядке.

Напомним, в августе в Советском районе отремонтировали подземный пешеходный переход у Дворца спорта.