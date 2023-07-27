Подземный пешеходный переход у Дворца спорта отремонтировали в Советском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Подземный пешеходный переход у Дворца спорта отремонтировали на проспекте Гагарина в Советском районе. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, на лестницах были устроены водоотводные лотки и греющие кабели, что позволит предотвратить их обледение зимой.

Также в переходе установили перила, пандусы и дополнительное освещение. При облицовке использовалась керамическая плитка под "мрамор" в серых оттенках.

Как рассказал представитель подрядной организации Антон Смирнов, гарантия на работы составляет 5 лет.

Напомним, на ремонт подземного перехода было выделено 25 млн рублей.

Также сейчас идет ремонт подземного пешеходного перехода у Московского вокзала.