Благотворительная акция #ЩедрыйВторник пройдет в Нижегородской области 28 ноября Общество

Жители Нижегородской области 28 ноября могут принять участие в благотворительной акции #ЩедрыйВторник. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития РФ.

Согласно информации, цель акции – дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше людей в добрые дела, привлечь внимание к благотворительности.

С 21 ноября по 10 декабря нижегородцы могут опубликовать в соцсетях информацию об инициативе #ЩедрыйВторник, рассказать или поблагодарить в СМИ некоммерческие организации, волонтерские организации и социально ответственный бизнес за их работу,

С подробностями акции можно ознакомиться на сайте.

Ранее сообщалось, что более 500 тысяч рублей собрали в Нижнем Новгороде на благотворительной распродаже в поддержку фонда "Время РАСсвета".