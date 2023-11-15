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Общество

Межрегиональная конференция по вопросам экологического просвещения состоялась в Нижнем Новгороде

21 ноября 2023 17:48  [113] Общество

Почти 90 участников межрегиональной конференции из Москвы, Костромы и Перми обсудили в Нижнем Новгороде вопросы экологического просвещения.

Как сообщили организаторы мероприятия, в центре внимания оказались законодательные аспекты и системность подхода к экологическому воспитанию в России. 

Кроме того, в ходе конференции речь зашла и о принципах формирования экологического сознания через образовательные и просветительские программы.  

Участники мероприятия единогласно согласились с необходимостью повышения эффективности реализации государственной политики в области экологического просвещения и выработки консолидированных предложений от экологических сообществ. 

Заслуженный эколог России, член рабочей группы Общественной палаты Нижегородской области по экологии и экологическому просвещению Клара Романова отметила, что вопросы экологического воспитания должны начинаться с формирования любви у ребенка к себе, к окружающей среде.

"Важно показать, что взрослые готовы общаться с детьми на одном уровне", - отметила эксперт.

Педагог-наставник, заместитель директора МАОУ "Лицей №28 им. Академика Б.А. Королева", член Рабочей группы по экологии и экологическому просвещению Общественной палаты Нижегородской области Ольга Власова признала, что ряд проблем, связанных с экологическим воспитанием, в школах имеют место быть. Она предложила сформулировать и принять областную единую программу экологического просвещения.

По итогам конференции участники приняли резолюцию по совершенствованию законодательства об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры.

Ранее сообщалось, что реки Имзу и Княгинку расчистили в Нижегородской области.

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Теги:
Школы Экология
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