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Общество

Мининский университет вошел в топ-10 лучших университетов мира

21 ноября 2023 18:26  [59] Общество

Мининский университет во второй раз вошел в топ-10 лучших университетов мира.

Как сообщили в пресс-службе НГПУ, глобальный агрегированный рейтинг высших учебных заведений был опубликован на портале best-edu.ru уже в пятый раз. В этом году он объединил 132 страны и 3626 вузов.

В топ-10 вошли 78 российских вузов, в том числе и 3 педагогических. Рейтинг проводит сравнительный анализ образовательных организаций высшего образования по следующим критериям: научные исследования и достижения, качество образования, активность в рамках международного сотрудничества, внедрение инноваций и профессиональные успехи выпускников высшего учебного заведения.

"Мининский университет из года в год реализовывает интересные и масштабные проекты, наращивает инфраструктуру и повышает качество образования. Для нас результаты рейтинга еще одно подтверждение эффективности нашей командной работы в приоритетных для нас направлениях. На первом плане для нас создание возможностей для студентов, активное взаимодействие со школами региона, экспертность в вопросах повышения квалификации учителей региона и России", - поделился ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

В топ-10 также вошли Московский педагогический государственный университет и Московский государственный психолого-педагогический университет. Кроме того, во второй десятке лучших вузов мира оказались Российский государственный педагогический университет им. Герцена и Московский городской педагогический университет.

Как сообщалось ранее, Мининский университет будет сотрудничать с тремя сербскими школами.

Ранее сообщалось, что Мининский университет начнет сотрудничать с пятью китайскими вузами.

Также напомним, что НГПУ запустил курсы русского языка в университете Индии.

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Теги:
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