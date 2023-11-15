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Общество

Мошенница украла деньги со счёта борчанки под видом настройки мобильной связи

22 ноября 2023 09:52  [53] Общество

Новый вид телефонного мошенничества появился в Нижегородской области: звонящие сообщают о якобы настройке сети, которую необходимо провести из-за подключения дополнительных вышек телефонной линии, а затем получают доступ к личным данным жертвы и похищают деньги со счетов.

Как рассказали в пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, на уловку мошенников попалась жительница Бора. Она рассказала полицейским, что ей поступил звонок от некой женщины, которая представилась сотрудницей крупной сотовой компании.

Звонившая сообщила, что их организация подключает дополнительные вышки телефонной линии, и в настоящее время они проводят настройку оборудования и связи.

Для этих целей она попросила борчанку установить на телефон мобильное приложение удалённого доступа, а затем поочередно открыть установленные на телефоне мессенджеры, страницы онлайн-магазинов и портала "Госуслуги".

После проведенных манипуляций потерпевшая обнаружила, что с её сберегательного счёта пропали 400 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража денег с банковской карты). Полицейские разыскивают злоумышленницу, которой грозит лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать нижегородцев под видом сотрудников сотовых операторов. Потерпевших вводили в заблуждение тем, что якобы у них скоро заблокируют сим-карту из-за завершения срока её действия. Далее, чтобы не допустить блокировки, аферисты требовали назвать им телефонный код, который приходил на номер потенциальной жертвы. После этого они получали доступ к аккаунтам на Госуслугах, а также оформляли онлайн-кредиты.

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Теги:
Кража МВД Мошенничество
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