Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
22 ноября 2023 11:32  [44] Строительство объезда поселка Дачный обсудили депутаты дзержинской Думы
21 ноября 2023 18:53  [275] Завод "Нижегородский теплоход" увеличил на треть выработку благодаря участию в нацпроекте
21 ноября 2023 12:11  [288] Курс доллара впервые с июня упал ниже 88 рублей
21 ноября 2023 12:02  [264] Сормовская ТЭЦ подтвердила мощность
20 ноября 2023 11:16  [324] Бюджет Дзержинска на 2023 год увеличен на 229 млн рублей
20 ноября 2023 10:44  [380] Нижегородская область заняла 39 место в рейтинге регионов РФ по зарплатам
17 ноября 2023 17:27  [495] Более 5 млрд рублей дополнительно направят на увеличение зарплат бюджетников
17 ноября 2023 11:07  [432] Нижегородской области в 2024 году выделят 57,2 млрд рублей федеральных средств
17 ноября 2023 09:07  [504] Нижегородская область и Китай будут развивать сотрудничество в сфере строительства
16 ноября 2023 17:17  [523] Около 40 человек оставили вопросы к проекту бюджета Нижегородской области
Экономика

Строительство объезда поселка Дачный обсудили депутаты дзержинской Думы

22 ноября 2023 11:32  [44] Экономика
Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Строительство объездной дороги поселка Дачный обсудили члены комитета по городскому хозяйству Думы Дзержинска.

Всего на возведение дороги протяженностью около 3,5 км выделено почти 356 млн рублей.

По данным администрации Дзержинска, строительство будет осуществляться в течение всей предстоящей зимы.

В настоящее время производится геодезическая трассировка местности и демонтаж канализационных труб на месте будущего дорожного полотна. Весной подрядная организация приступит к реконструкции сетей ливневой канализации и канализационного коллектора. В местах пересечения дороги с водными объектами строители заложат водопропускные трубы большого диаметра. Все работы планируется завершить в следующем году.

Как отметили депутаты дзержинской Думы, благодаря совместным усилиям депутатского корпуса (в первую очередь, депутата по округу №34 Сергея Смирнова, а также двух комитетов – по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов и по строительству, архитектуре и землепользованию) и администрации города сложный проект удалось сдвинуть с мертвой точки.

"Жители поселка Дачного долго ждали этого строительства. Новая трасса разрешит многие транспортные проблемы Черняховского путепровода и Бабинского кольца, в том числе разгрузит южный обход через все поселки", - подчеркнул депутат Евгений Минервин.

Кроме того, в ходе заседания комитета депутатам представили информацию по ремонту автомобильных дорог общего пользования областного и местного значения в 2023 году.

Так, в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтированы две дороги местного значения общей протяженностью порядка 1,8 км по улицам Новомосковской и Студенческой (на участке от Чернореченской объездной до пер. Учебный). 

По государственной программе "Развитие транспортной системы Нижегородской области" выполнен ремонт проезда к улице Пушкинской вдоль путепровода (от проспекта Циолковского до д.26 по ул. Пушкинская), улиц Клюквина, Студенческой (участки от пер. Учебного до пр.Ленина, от ул.Октябрьской до пр.Ленина), а также транзитных тротуаров автодороги по пр.Ленина (на участке от ул.Самохвалова до ул.Гагарина).  

По проекту "Вам решать" отремонтированы проезжие части автомобильных дорог, проезды и тротуары в семи поселках общей протяженностью более 8,5км. За счет средств местного бюджета выполнены работы по ремонту подъездных путей к социально-значимым объектам, затапливаемым тротуарам и проездам, требующим безотлагательного принятия мер. 

Вся информация, представленная в ходе заседания комитета, была принята к сведению.

Как сообщалось ранее, объездную дорогу поселка Дачный начали строить в Дзержинске.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph