Строительство объезда поселка Дачный обсудили депутаты дзержинской Думы Экономика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Строительство объездной дороги поселка Дачный обсудили члены комитета по городскому хозяйству Думы Дзержинска.

Всего на возведение дороги протяженностью около 3,5 км выделено почти 356 млн рублей.

По данным администрации Дзержинска, строительство будет осуществляться в течение всей предстоящей зимы.

В настоящее время производится геодезическая трассировка местности и демонтаж канализационных труб на месте будущего дорожного полотна. Весной подрядная организация приступит к реконструкции сетей ливневой канализации и канализационного коллектора. В местах пересечения дороги с водными объектами строители заложат водопропускные трубы большого диаметра. Все работы планируется завершить в следующем году.

Как отметили депутаты дзержинской Думы, благодаря совместным усилиям депутатского корпуса (в первую очередь, депутата по округу №34 Сергея Смирнова, а также двух комитетов – по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов и по строительству, архитектуре и землепользованию) и администрации города сложный проект удалось сдвинуть с мертвой точки.

"Жители поселка Дачного долго ждали этого строительства. Новая трасса разрешит многие транспортные проблемы Черняховского путепровода и Бабинского кольца, в том числе разгрузит южный обход через все поселки", - подчеркнул депутат Евгений Минервин.

Кроме того, в ходе заседания комитета депутатам представили информацию по ремонту автомобильных дорог общего пользования областного и местного значения в 2023 году.

Так, в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтированы две дороги местного значения общей протяженностью порядка 1,8 км по улицам Новомосковской и Студенческой (на участке от Чернореченской объездной до пер. Учебный).

По государственной программе "Развитие транспортной системы Нижегородской области" выполнен ремонт проезда к улице Пушкинской вдоль путепровода (от проспекта Циолковского до д.26 по ул. Пушкинская), улиц Клюквина, Студенческой (участки от пер. Учебного до пр.Ленина, от ул.Октябрьской до пр.Ленина), а также транзитных тротуаров автодороги по пр.Ленина (на участке от ул.Самохвалова до ул.Гагарина).

По проекту "Вам решать" отремонтированы проезжие части автомобильных дорог, проезды и тротуары в семи поселках общей протяженностью более 8,5км. За счет средств местного бюджета выполнены работы по ремонту подъездных путей к социально-значимым объектам, затапливаемым тротуарам и проездам, требующим безотлагательного принятия мер.

Вся информация, представленная в ходе заседания комитета, была принята к сведению.

Как сообщалось ранее, объездную дорогу поселка Дачный начали строить в Дзержинске.