Фейковые аккаунты нижегородских политиков появились в Telegram Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Мошенники от имени политиков региона начали писать нижегородцам в Telegram. На данный момент известно о двух таких случаях.

Так, глава Арзамаса Александр Щелоков рассказал, что мошенники от его имени написали руководителям нескольких учреждений городского округа.

"Схема проста. Контакт состряпан, фотография из Сети. Ознакомьтесь и передайте другим. Не обманывайтесь. Будьте бдительны!" - написал он в своем Telegram-канале.

Также некоторым нижегородцам поступили сообщения якобы от министра информационной политики Нижегородской области Полины Буяновой. При получении таких сообщений она порекомендовала сразу блокировать фейковые аккаунты и не продолжать общение.

Начало диалога в двух этих случаях одинаково. Мошенники предупреждают о якобы важном разговоре.

Кроме того, перед сообщением может поступить звонок от ФСБ или представителей других силовых ведомств. Напомним, такие звонки и сообщения никогда не поступят от представителей реальных ведомств.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать нижегородцев под видом сотрудников сотовых операторов.

Также напомним, что в 2021 году в Нижегородской области действовали прокуроры-мошенники, которые обзванивали учреждения региона и просили перевести деньги якобы на подарки.