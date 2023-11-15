Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
22 ноября 2023 13:04  [47] Еще несколько аварийных домов расселили на улице Циолковского
22 ноября 2023 12:49  [68] Собрание депутатского объединения "Единой России" прошло в Думе Нижнего Новгорода
22 ноября 2023 12:38  [86] Фейковые аккаунты нижегородских политиков появились в Telegram
22 ноября 2023 12:26  [76] Систему оценок успеваемости учащихся обсуждают на научной конференции в нижегородской "Школе 800"
22 ноября 2023 11:54  [106] Льготы по оплате проезда введут в нескольких автобусах Богородска
22 ноября 2023 11:10  [122] Игорь Мотылев: "Устойчивость к антибиотикам – одна из наиболее серьезных угроз для здоровья"
22 ноября 2023 10:58  [121] Нижегородцы начали активно использовать приложение "Госуслуги.Дом"
22 ноября 2023 10:43  [151] Проект застройки Гребного канала находится в разработке
22 ноября 2023 10:17  [130] Нижний Новгород вошёл в ТОП-10 направлений для новогоднего отдыха с детьми
22 ноября 2023 09:52  [183] Мошенница украла деньги со счёта борчанки под видом настройки мобильной связи
Общество

Фейковые аккаунты нижегородских политиков появились в Telegram

22 ноября 2023 12:38  [86] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Мошенники от имени политиков региона начали писать нижегородцам в Telegram. На данный момент известно о двух таких случаях.

Так, глава Арзамаса Александр Щелоков рассказал, что мошенники от его имени написали руководителям нескольких учреждений городского округа.

"Схема проста. Контакт состряпан, фотография из Сети. Ознакомьтесь и передайте другим. Не обманывайтесь. Будьте бдительны!" - написал он в своем Telegram-канале.

Также некоторым нижегородцам поступили сообщения якобы от министра информационной политики Нижегородской области Полины Буяновой. При получении таких сообщений она порекомендовала сразу блокировать фейковые аккаунты и не продолжать общение.

Начало диалога в двух этих случаях одинаково. Мошенники предупреждают о якобы важном разговоре. 

Кроме того, перед сообщением может поступить звонок от ФСБ или представителей других силовых ведомств. Напомним, такие звонки и сообщения никогда не поступят от представителей реальных ведомств.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать нижегородцев под видом сотрудников сотовых операторов.

Также напомним, что в 2021 году в Нижегородской области действовали прокуроры-мошенники, которые обзванивали учреждения региона и просили перевести деньги якобы на подарки.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph