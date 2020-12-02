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Прокуроры-мошенники появились в Нижегородской области

18 января 2021 13:42  [75] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Прокуроры-мошенники появились в Нижегородской области. Об этом предупредили в прокуратуре региона 18 января 2021 года.

В частности, произошел случай, когда директору одной из сельских школ поступил звонок якобы от имени заместителя прокурора Рехтина В.Л.
Директору предложили перевести деньги на покупку цветов членам комиссии перед поверкой школы. Директор перечислила средства.

Прокуратура официально заявляет, что подобные телефонные звонки не имеют никакого отношения к работе прокуроров. Никакого сбора денег не ведется.

В ведомстве также обратили внимание, что при поступлении звонков и сообщений не следует идти на поводу у мошенников, а необходимо оперативно обратиться с заявлением в ближайшие отделы полиции или позвонить на телефонный номер дежурного прокурора – 8 (831) 461 85 29.

В настоящее время по факту телефонного мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.

Напомним, новая схема обмана россиян появилась у мошенников под Новый год.

Напомним также, что бдительный нижегородец в конце прошлого года не отдал мошенникам 5,5 млн рублей.

Отметим, что это редкий случай, когда люди проявляют осторожность в денежных делах. К примеру, недавно пожилая нижегородка перевела "британцу" более 1 млн рублей на свадьбу.

Также, около 1,5 млн рублей перевели двое нижегородцев лжесотрудникам банка.

Еще одна мошенница обманула нижегородца под видом посещения кинотеатра.

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Теги:
Деньги Мошенничество Прокуратура
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