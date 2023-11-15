Систему оценок успеваемости учащихся обсуждают на научной конференции в нижегородской "Школе 800" Общество

Научно-практическая конференция, посвященная системе оценок успеваемости учащихся, проходит в нижегородской "Школе 800" 21-22 ноября.

Как сообщается на сайте образовательной организации, подготовку к мероприятию осуществляли Центр психологического сопровождения образования "ТОЧКА ПСИ" (Москва) и АНОО "Школа 800", при поддержке Министерства образования и науки Нижегородской области.

Участниками конференции стали несколько сотен учителей из России, а также Белоруссии и Казахстана. Педагоги обсуждают критериальное оценивание и отказ от привычной 5-балльной системы.

Также в рамках мероприятия состоятся панельные дискуссии, проблематизирующие и методологические доклады, пройдут заседания проектных групп и мастер-классы от команд школ, уже внедряющих новую систему оценок.

Как сообщалось ранее, нижегородская "Школа 800" займётся международной деятельностью.

Также сообщалось, что клуб школьных директоров планируют создать на площадке нижегородской "Школы 800".