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Общество

Клуб школьных директоров планируют создать на площадке нижегородской "Школы 800"

09 декабря 2022 17:47  [107] Общество

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На площадке недавно открывшегося первого корпуса образовательного центра "Школа 800" 8 декабря состоялся первый в регионе Директорский форум, на который собрались директора школ Нижегородской, Московской, Костромской областей, и ряда других регионов России, а также руководители муниципальных управлений образования и представители регионального правительства.

Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что "Школа-800" для региона – очень знаковая площадка. И её история началась именно с открытия первого Директорского форума.

"Школа-800" должна вобрать в себя не только качественное образование и красивые пространства, но и методологическую, ресурсную поддержку системы образования Нижегородской области. Она должна стать той площадкой, где мы будем встречаться, чтобы обсуждать все самые актуальные вопросы школьного образования и вырабатывать совместные решения", – сказал представитель облправительства.

Согласно информации, более 200 человек приняли участие в дискуссии по темам "Учитель завтра. Тренды" и "Учитель сегодня. Дефициты". В рамках обсуждений эксперты затронули вопросы, связанные с новыми подходами к повышению квалификации педагогических кадров, способы их привлечения и взращивания в коллективах, а также тренды развития компетенций работников системы образования.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, решения и практики, выработанные по итогам встречи, планируется масштабировать на федеральном уровне.

Министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова отметила, что в ходе мероприятия поступила инициатива о создании клуба директоров, где будут обсуждаться важнейшие вопросы системы образования.

"Ключевая задача – сформировать сильную конкурентоспособную систему, отвечающую всем вызовам, которые мы должны превращать в возможности", – подчеркнула глава регионального Минобра.

Директор АНО "Школа 800" Марк Сартан, в свою очередь, указал, что новый образовательный центр должен занять важное место в сфере регионального образования.

"Есть такая амбициозная задача – сделать Нижний Новгород точкой роста на карте российского школьного образования. И, конечно, «Школа 800» должна стать той самой площадкой, на которой мы будем встречаться, обмениваться мнениями, спорить, слышать друг друга и договариваться", – сказал он.

Напомним, 30 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор "Школы 800" Марк Сартан представили президенту России Владимиру Путину корпус образовательного центра в Верхних Печерах. Презентация проекта состоялась в режиме видео-конференции.

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Теги:
Образование Школа 800 Школы
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