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Нижегородец за два года перевел мошенникам более 8,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, два года назад 65-летнему жителю Нижнего Новгорода позвонил якобы сотрудник банка и предложил открыть накопительный счет.
Последовав совету звонившего, мужчина продал две квартиры, оформил несколько кредитов и совместно с личными сбережениями в течение двух лет переводил деньги на указанные злоумышленником банковские счета.
Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников, только после продажи второй квартиры. Общая сумма ущерба составила 8 717 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
Ранее сообщалось, что сормовичка заняла для телефонных мошенников более 1,8 млн рублей.
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