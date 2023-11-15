Нижегородец за два года перевел мошенникам более 8,7 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец за два года перевел мошенникам более 8,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, два года назад 65-летнему жителю Нижнего Новгорода позвонил якобы сотрудник банка и предложил открыть накопительный счет.

Последовав совету звонившего, мужчина продал две квартиры, оформил несколько кредитов и совместно с личными сбережениями в течение двух лет переводил деньги на указанные злоумышленником банковские счета.

Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников, только после продажи второй квартиры. Общая сумма ущерба составила 8 717 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Ранее сообщалось, что сормовичка заняла для телефонных мошенников более 1,8 млн рублей.