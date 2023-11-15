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Общество

Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи

22 ноября 2023 16:03  [82] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в стране Годом семьи. 

Согласно информации, такое решение принято в связи с расширением государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей в России.

Правительство РФ сформирует соответствующий организационный комитет и утвердит план мероприятий Года семьи к 27 декабря. Его председателем назначена заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Также федеральным министрам предстоит определить источники финансирования мероприятий Года семьи.

Как уточняет телеканал "360", указ вступил в силу 22 ноября.

Ранее сообщалось, что программу повышения рождаемости и поддержки семей с детьми утвердили в Нижегородской области.

Напомним, что текущий 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника.

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Теги:
Семья
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