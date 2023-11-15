Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи

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Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в стране Годом семьи.
Согласно информации, такое решение принято в связи с расширением государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей в России.
Правительство РФ сформирует соответствующий организационный комитет и утвердит план мероприятий Года семьи к 27 декабря. Его председателем назначена заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Также федеральным министрам предстоит определить источники финансирования мероприятий Года семьи.
Как уточняет телеканал "360", указ вступил в силу 22 ноября.
Ранее сообщалось, что программу повышения рождаемости и поддержки семей с детьми утвердили в Нижегородской области.
Напомним, что текущий 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника.
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