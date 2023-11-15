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Общество

Инфекционисты бьют тревогу из-за распространения коклюша в стране

22 ноября 2023 17:34  [56] Общество

Заболеваемость коклюшем увеличилась в части регионов страны: подъём зафиксирован в Санкт-Петербурге, Татарстане, Томской и Челябинской областях. Болезнь распространяется через кашель. Инфекционисты связывают этот процесс с появлением некоторого числа непривитых людей.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в интервью телеканалу "360" рассказал, что основная опасность коклюша - в спастическом кашле, который может привести к пневмотораксу, особенно у детей.

"Сухой спастический кашель может вызвать спазм гортани, и человек просто задохнется. Также опасен для всех тем, что от такого приступообразного кашля может быть разрыв легкого", — пояснил специалист.

Причём иногда болезнь развивалась одновременно с другими инфекциями, включая ОРВИ, грипп и COVID-19.

Врач легко диагностирует коклюш: например, заметив приступообразный лающий кашель, такого пациента отправят на обследование - на грипп, коронавирус и на возбудитель коклюша — Bordetella pertussis.

А вот без анализа распознать у себя коклюш без анализа не получится, подчеркнул иммунолог.

"Самостоятельно никак не определить у себя коклюш по характеру кашля. Потому что этот кашель может быть как осложнение, например, гриппа", - сказал Жемчугов, добавив, что в аптеках нет тестов на коклюш.

Уберечься поможет только вакцинация, которую можно сделать и в детстве, и в зрелом возрасте. Причём если взрослый перенесёт болезнь легко, то ребёнок без прививки может остаться инвалидом или умереть. Поэтому детям делают АКДС - адсорбированную коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину. Первичная вакцинация применяется с 3 месяцев до 3 лет 11 месяцев 29 дней.

Обычно, в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок России - в 3, 4.5 и 6 месяцев жизни; ревакцинацию проводят в 18 месяцев. Последующие ревакцинации в 7 и 14 лет, и каждые последующие 10 лет

"Надо детей вакцинировать АКДС, взрослых можно тоже — есть французская вакцина... Вакцина АКДС должна быть у всех детей, потому что все инфекции — смертельные или инвалидизирующие", — заключил Владислав Жемчугов.

Напомним, ещё год назад инфекционисты прогнозировали, что в России в ближайшие несколько лет возможен рост заболеваемости корью и коклюшем. Это может произойти на фоне сниженного иммунитета у населения из-за COVID-19. Ещё одна важная причина - появление родителей-антипрививочников, а также нежелание взрослых ревакцинироваться от кори и коклюша.

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Теги:
Здоровье Медицина и здоровье
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