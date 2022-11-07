Инфекционисты прогнозируют рост числа случаев кори и коклюша в России

Ребёнок с проявлениями кори
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В России в ближайшие несколько лет возможен рост заболеваемости корью и коклюшем. Об этом сообщает телеканал "360".
Как заявляют эксперты-инфекционисты, это может произойти на фоне сниженного иммунитета у населения из-за COVID-19.
Ещё одна важная причина - нежелание взрослых ревакцинироваться от кори и коклюша. Как поясняют медики, основная часть населения страны ходит с прививками, сделанными в детстве.
"Поэтому в ближайшие четыре-пять лет мы, скорее всего, увидим подъём заболеваемости корью и коклюшем. Скорее всего, он будет серьёзный", — сказал в интервью ТАСС инфекционист Евгений Тимаков.
Врач также подчеркнул, что эти инфекции гораздо опаснее коронавируса, к тому же препаратов для специфического лечения кори не разработано.
Ранее ВОЗ предупредила о возможной глобальной вспышке кори среди детей по причине сбоя в плановой вакцинации.
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