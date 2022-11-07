Инфекционисты прогнозируют рост числа случаев кори и коклюша в России Общество

Ребёнок с проявлениями кори Фото: Викимедия

В России в ближайшие несколько лет возможен рост заболеваемости корью и коклюшем. Об этом сообщает телеканал "360".

Как заявляют эксперты-инфекционисты, это может произойти на фоне сниженного иммунитета у населения из-за COVID-19.

Ещё одна важная причина - нежелание взрослых ревакцинироваться от кори и коклюша. Как поясняют медики, основная часть населения страны ходит с прививками, сделанными в детстве.

"Поэтому в ближайшие четыре-пять лет мы, скорее всего, увидим подъём заболеваемости корью и коклюшем. Скорее всего, он будет серьёзный", — сказал в интервью ТАСС инфекционист Евгений Тимаков.

Врач также подчеркнул, что эти инфекции гораздо опаснее коронавируса, к тому же препаратов для специфического лечения кори не разработано.

Ранее ВОЗ предупредила о возможной глобальной вспышке кори среди детей по причине сбоя в плановой вакцинации.