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Общество

Трое нижегородцев стали лауреатами премии имени Валентина Найденко

22 ноября 2023 17:56  [115] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

На заседании комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного Собрания Нижегородской области прошла церемония награждения лауреатов премии в области охраны окружающей среды имени Валентина Васильевича Найденко.

Награды вручила первый заместитель председателя регионального парламента Ольга Щетинина, председатель профильного комитета Владислав Атмахов, а также министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Премия имени Найденко ежегодно присуждается юридическим, физическим лицам или коллективам, внесшим значительный вклад в охрану окружающей среды, разработавшим или реализовавшим лучшие экологические проекты, а также за рациональное природопользование, научную деятельность природоохранного значения и личный вклад в дело охраны окружающей среды.

В этом году лауреатами премии стали: Татьяна Виноградова – профессор международной кафедры ЮНЕСКО "Экологически безопасное развитие крупного региона - бассейна Волги", профессор ННГАСУ; Елена Петрова – доцент кафедры водоснабжения, водоотведения, инженерной экологии и химии ННГАСУ; Сергей Пиняев – ассистент кафедры биологии ПИМУ, автор программы экологических лагерей.

"Всех лауреатов премии в сфере охраны окружающей среды имени Валентина Васильевича Найденко 2023 года объединяет одно очень важное качество – они просветители, учителя в сфере экологии, преподаватели ведущих вузов региона. Формирование системы экологического воспитания и образования – задачу, которую мы сейчас решаем вместе с правительством Нижегородской области. Наши лауреаты много лет работают со студентами, передают им знания и вместе с ними ведут исследовательскую, научную работу по направлениям устойчивого развития и охраны окружающей среды. Создают вокруг себя атмосферу творчества и любви к природе, формируют у молодежи бережное отношение не только к природе, но и историческому и культурному наследию. Нижегородской области", - отметила первый заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

"Премия имени Валентина Васильевича Найденко – это первая нижегородская государственная награда в области охраны окружающей среды. Мы гордимся тем, что премия носит его имя и вот уже 9 лет мы вручаем эту награду.  Этот блестящий ученый является ярким примером глубокого специалиста, который внес значительный вклад в развитие природоохранной деятельности. Его научные исследования и публикации, а также организация федеральных и международных научных программ, сделали его одним из ведущих ученых в этой области. Примеры таких личностей вдохновляют и мотивируют других специалистов и предприятия на научную и природоохранную работу", - рассказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

"Один из награждённых, Сергей Пиняев, уже четверть века занимается организацией экологических лагерей и экспедиций для школьников. Многие из них в последствии так или иначе связали свою жизнь с профессиями, связанными с экологией, биологией и медициной. Есть среди бывших школьников кандидаты биологических и медицинских наук", - сообщил председатель комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного Собрания Нижегородской области Владислав Атмахов.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО предлагают упростить для граждан приобретение новогодней ели.

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Теги:
Законодательное собрание Награждение
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