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Общество

Около 700 нижегородских педагогов обменялись опытом на форуме "Регион талантов"

22 ноября 2023 19:12  [64] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на площадке центра "Вега" состоялся областной профессиональный форум для педагогов и наставников "Регион талантов".

Как сообщили в министерстве образования Нижегородской области, около 700 специалистов обменялись друг с другом лучшими практиками наставничества и обсудили актуальные вопросы в общем, профессиональном и дополнительном образовании.

Мероприятие прошло под эгидой Года педагога и наставника, который был объявлен по указу президента России Владимира Путина. Миссия года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.

"Сегодня одной из ключевых тем общероссийской повестки является подготовка высококвалифицированных кадров для страны, в том числе в сфере образования. Окончание университета и выдача долгожданного диплома молодым специалистам – это лишь первый шаг в становлении настоящего профессионала. Все мы знаем, какими тяжелыми могут быть первые шаги в нашей профессии. И здесь роль наставника очевидна: он помогает молодому специалисту освоиться в коллективе, адаптироваться на новом месте работы и определить для себя дальнейший вектор профессионального развития", – подчеркнул министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

В рамках трека "Общее образование" школьные учителя, методисты и управленцы приняли участие в работе секций по развитию наставнических практик в школах. Они разобрали тему наставничества в контексте цифрового образования и роли наставника в реализации командных проектов, а также приняли участие в педагогическом мастер-классе и тренинге по организации научно-методического взаимодействия в инженерных классах.

Трек "Профессиональное образование" включал в себя серию секций, объединённых темой формирования тьюторства между профессиональными образовательными организациями и промышленными производствами.

В свою очередь, в рамках трека "Дополнительное образование" педагоги разобрали формулу "Успешный педагог = Успешный ребенок", поговорили о развитии олимпиадного движения и проектной деятельности в школе через систему наставничества. Представители сферы дополнительного образования также потренировались работать в команде и использовать нейросети для создания презентаций и планов уроков.

"Нижегородский институт развития образования активно включен в реализацию концепцией наставничества. Наши преподаватели для большинства педагогов становятся примером, помогают развиваться в профессиональном плане", - поделилась мнением и.о. ректора Нижегородского института развития образования Елена Окунькова.

"Мы работаем с талантливыми школьниками Нижегородской области и отлично понимаем, что качественная подготовка талантливого ребёнка невозможна без сильного педагога. Такие мероприятия помогают объединить наше педагогическое сообщество", - отметила директор Регионального центра развития талантов "Вега" Ирина Зиновьева.

Ранее сообщалось, что систему оценок успеваемости учащихся обсуждают на научной конференции в нижегородской "Школе 800".

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Теги:
Образование Школы
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