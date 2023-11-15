Движение трамвая №11 в Нижнем Новгороде приостановлено с 23 ноября до весны

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Трамвай №11 в Нижнем Новгороде приостановил работу на зимний период. Об этом сообщили представители "Новой маршрутной сети Нижегородской агломерации" в соцсетях.
Напомним, туристический трамвай курсирует по маршруту Чёрный пруд - улица Октябрьская - Зеленский съезд – улица Рождественская - площадь Благовещенская. Он является сезонным и обычно в начале ноября временно прекращает работу. Это связано со снижением пассажиропотока, а также из соображений безопасности.
В этом году похолодание пришло позднее, поэтому сроки приостановки маршрута сдвинулись.
Маршрут традиционно возобновит свою работу с наступлением весенне-летнего сезона.
Ранее сообщалось, что кольцо трамваев №6 и №7 в Нижнем Новгороде будет закрыто до конца года. Это связано с проведением работ по реконструкции трамвайных путей на этих маршрутах.
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