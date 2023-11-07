Кольцо трамваев №6 и №7 в Нижнем Новгороде будет закрыто до конца года Общество

Кольцо трамваев №6 и №7 в Нижнем Новгороде не откроют как минимум до конца года. Об этом сообщили представители Новой маршрутной сети Нижегородской агломерации с соцсетях.

Так, по информации министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, в соответствии с графиком, работы по реконструкции трамвайных путей по маршруту трамваев № 6 и 7 продолжатся до конца 2023 года.

В связи с этим трамваи №6 "Московский вокзал – Центр Сормово" и №7 "Московский вокзал – Улица Ярошенко" не будут ходить до окончания всех работ.

Их отсутствие будет компенсироваться дополнительными единицами общественного транспорта. В частности, продлён автобус А-89 "Поселок Новая стройка – Станция метро Бурнаковская". В маршрут включено полукольцевое движение автобусов от Сормовского шоссе по Бурнаковскому проезду, улицам Куйбышева, Акмолинской, Народной, Чебоксарской, Гордеевской, Московскому и Сормовскому шоссе.

Напомним, что работу трамваев на сормовском кольце приостановили в августе по причине строительных работ по замене стрелочного узла "Станция Варя".

Ранее сообщалось, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.