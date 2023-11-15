Комитет ЗС НО поддержал законопроект о запрете абортов в частных клиниках Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании комитета по социальным вопросам рассмотрели законопроект "О мерах по профилактике искусственного прерывания беременности на территории Нижегородской области" и проект постановления о внесении в Госдуму проекта изменений в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

Напомним, законопроект в областной парламент ранее внес губернатор Нижегородской области. Согласно проекту документа, аборты можно будет проводить только в государственных медицинских учреждениях.

Срок, в который можно проводить искусственное прерывание беременности, предлагалось сократить с 12 недель до 8 недель включительно, однако от этого предложения было решено отказаться после обсуждения с представителями общественных организаций и регионального правительства.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области Галины Михайловой, действующих мер, направленных на профилактику и снижение количества абортов, недостаточно для решения задач в сфере демографии.

Сейчас работа по профилактике искусственного прерывания беременности ведется силами регионального Минздрава. Так, в 2022 году благодаря этой работе родились 200 детей.

При этом отмечается необходимость проведения системной работы в этом направлении. Законопроект предлагает проводить различные мероприятия, информирующие о негативном влиянии искусственного прерывания беременности на организм женщины и о возможных осложнениях после проведения этой процедуры. Предложено организовать центры поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создать клубы для беременных женщин.

Также предлагается проводить аборты только после проведения УЗИ, на котором женщине демонстрируется сердцебиение эмбриона (при его наличии), консультации с психологом, а при необходимости с юристом, специалистом по социальной работе, представителем религиозной организации, соответствующей вероисповеданию женщины.

Кроме того, может быть введен закон о запрете склонения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности. Эти меры, по мнению авторов инициатив, будут способствовать снижению количества абортов в Нижегородской области.

В целом депутаты Законодательного собрания поддержали законопроект, но подчеркнули необходимость доработки документа. В частности, ко второму чтению необходимо прописать, что будет считаться склонением женщины к искусственному прерыванию беременности.

По итогам заседания комитет по социальным вопросам рекомендовал принять в первом чтении законопроект "О мерах по профилактике искусственного прерывания беременности на территории Нижегородской области" на заседании Заксобрания 30 ноября.

После этого документ будет доработан. Всем заинтересованным структурам рекомендовано внести свои предложения по доработке проекта закона ко второму чтению до 12 декабря.

Был поддержан и проект федерального закона о запрете абортов в частных клиниках.

Напомним, что в июле в Нижегородской области утвердили программу повышения рождаемости и поддержки семей с детьми.

Предполагается, что к 2026 году за счет реализации программы в регионе будут созданы условия, обеспечивающие устойчивый рост рождаемости и благоприятные условия для жизни семей.