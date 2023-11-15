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Общество

Законопроект о запрете абортов в частных клиниках рассмотрят в ЗС НО

21 ноября 2023 10:17  [98] Общество

Фото: с сайта pixabаy.com

Губернатор Нижегородской области внес на рассмотрение в Законодательное собрание региона законопроект о внесении изменений в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Согласно проекту документа, аборты можно будет проводить только в государственных медицинских учреждениях.

Срок, в который можно проводить искусственное прерывание беременности, предлагается сократить с двенадцати недель до восьми недель включительно.

Аборты должны проводиться не ранее 48 часов с момента обращения женщины в медицинскую организацию.

По мнению авторов законопроекта, такие меры позволят увеличить рождаемость и уменьшить количество осложнений во время процесса прерывания беременности.

Также отмечается, что в частных клиниках отсутствует строгий контроль за оказанием медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология", не соблюдается "неделя тишины", не проводится консультирование женщины психологом, не предоставляется информация о мерах социальной поддержки, отсутствует возможность и навыки оказания медицинской помощи, в том числе и реанимационной и оперативной, при возникновении осложнений.

Законопроект рассмотрит комитет по социальным вопросам Заксобрания, после чего он будет направлен на рассмотрение в Госдуму.

Ранее Минздрав РФ ограничил продажу препаратов для безоперационных абортов.

Также напомним, что в июле в Нижегородской области утвердили программу повышения рождаемости и поддержки семей с детьми.

Предполагается, что к 2026 году за счет реализации программы в регионе будут созданы условия, обеспечивающие устойчивый рост рождаемости и благоприятные условия для жизни семей.

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Теги:
Законопроекты Медицина и здоровье
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