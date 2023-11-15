Автомойщик обстрелял из пневмата бывшего коллегу в Нижнем Новгороде Происшествия

Нижегородцы обратились в полицию с жалобой на стрельбу, свидетелями которой они стали на территории автомойки в Ленинском районе. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали стрелка и доставили его в ОВД для дальнейшего разбирательства.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, задержанный 25-летний молодой человек является работником автомойки на улице Героя Попова. В день происшествия туда приехал бывший коллега подозреваемого. Отмечается, что ранее между мужчинами сложились недружественные отношения.

Автомойщик отказался обслуживать экс-сослуживца, и конфликт между ними перерос в драку, в ходе которой оператор автомойки достал из кармана пневматический пистолет и совершил несколько выстрелов в 37-летнего мужчину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.