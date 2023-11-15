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Мэрия Нижнего Новгорода закупит еще 23 единицы дорожной техники. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Согласно информации, на лизинг из городского бюджета выделено 273,7 млн рублей.
Срок лизинга - с даты приемки техники по 30 сентября 2031 года. Техника должна быть передана МБУ "Ремонт и эксплуатация дорог" до 29 марта 2024 года.
Так, будет закуплено шесть прицепов, восемь автомастерских на базе Газон Next, восемь автосамосвалов ГАЗ-САЗ 2507 и один эвакуатор Чайка-Сервис 2784LJ на шасси КамАЗ-4308.
Лизингодатель будет определен 6 декабря.
Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода в 2023 году приобрела более 50 единиц коммунальной техники.
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