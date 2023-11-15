Мэрия Нижнего Новгорода закупит еще 23 единицы дорожной техники Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэрия Нижнего Новгорода закупит еще 23 единицы дорожной техники. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно информации, на лизинг из городского бюджета выделено 273,7 млн рублей.

Срок лизинга - с даты приемки техники по 30 сентября 2031 года. Техника должна быть передана МБУ "Ремонт и эксплуатация дорог" до 29 марта 2024 года.

Так, будет закуплено шесть прицепов, восемь автомастерских на базе Газон Next, восемь автосамосвалов ГАЗ-САЗ 2507 и один эвакуатор Чайка-Сервис 2784LJ на шасси КамАЗ-4308.

Лизингодатель будет определен 6 декабря.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода в 2023 году приобрела более 50 единиц коммунальной техники.