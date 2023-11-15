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Восемь с половиной лет тюрьмы получил гражданин за сбыт почти 22 кг наркотиков в Нижегородской области

23 ноября 2023 12:29  [123] Происшествия

Дальнеконстантиновский районный суд Нижегородской области приговорил к 8,5 лет лишения свободы мужчину, обвиняемого в сбыте крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, подозреваемый в период с июня по октябрь 2022 года приспособил в автомобиле тайник, замаскированный под газобаллонное оборудование.  

Приобретая в сети Интернет наркотические средства, подозреваемый в дальнейшем планировал их реализовать при помощи "тайников-закладок". Противоправную деятельность гражданина пресекли сотрудники полиции.
 
Из незаконного оборота было изъято более 22 кг наркотических средств.

Отбывать наказание подсудимый будет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что девятнадцатилетнего наркокурьера задержали в Нижегородской области.

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Теги:
Наркотики
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