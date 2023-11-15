Восемь с половиной лет тюрьмы получил гражданин за сбыт почти 22 кг наркотиков в Нижегородской области

Дальнеконстантиновский районный суд Нижегородской области приговорил к 8,5 лет лишения свободы мужчину, обвиняемого в сбыте крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Как было установлено в ходе судебного разбирательства, подозреваемый в период с июня по октябрь 2022 года приспособил в автомобиле тайник, замаскированный под газобаллонное оборудование.
Приобретая в сети Интернет наркотические средства, подозреваемый в дальнейшем планировал их реализовать при помощи "тайников-закладок". Противоправную деятельность гражданина пресекли сотрудники полиции.
Из незаконного оборота было изъято более 22 кг наркотических средств.
Отбывать наказание подсудимый будет в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что девятнадцатилетнего наркокурьера задержали в Нижегородской области.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+