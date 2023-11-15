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Культура и отдых

Более 200 мероприятий ко Дню матери пройдет в Нижегородской области

23 ноября 2023 13:06  [85] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 200 мероприятий пройдет в Нижегородской области ко Дню матери, который празднуется 26 ноября. Об этом сообщили в министерстве социальной политики региона.

Согласно информации, в Нижегородской области состоятся концерты, спектакли, фотовыставки, кинопоказы, мастер-классы, тренинги и экскурсионные поездки.

Планируется, что в этих мероприятиях примут участие около 14 тысяч нижегородцев.

"Этот ежегодный праздник — один из самых теплых и светлых дней в году для каждого из нас, ведь мы все приходим в этот мир именно благодаря матерям. Министерство традиционно организует праздничные мероприятия для нижегородских мам и их детей, они призваны привлечь внимание общества к поддержке материнства и повышению статуса семьи", — сказал министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

Такое решение принято в связи с расширением государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей в России.

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Теги:
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